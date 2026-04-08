Турция направила гумпомощь Ирану в виде медикаментов

Турция направила гуманитарную помощь Ирану в виде медикаментов и медоборудования.

Как сообщает Report, об этом написал министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу на своей странице в соцсети "X".

По словам министра, грузовики с гумпомощью медицинского назначения, в частности лекарственные препараты и медоборудование, уже выехали в направлении Ирана.

Мемишоглу также подчеркнул готовность своей страны мобилизовать все имеющиеся ресурсы для нуждающихся в лечении в соседнем Иране.