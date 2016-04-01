​Турция начнет принимать бежавших в Европу нелегальных мигрантов с 4 апреля

Баку. 1 апреля REPORT.AZ/ Турция с 4 апреля начнет принимать нелегальных мигрантов, которые прибывают на греческие острова, а также производить с Евросоюзом обмен сирийских беженцев.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Анкара обязуется выполнить эти обязательства на основании достигнутого 18 марта в Брюсселе соглашения Турции и ЕС.

По условиям соглашения, все мигранты-несирийцы, которые после 20 марта этого года прибыли или прибудут незаконными путями через Эгейское море на греческие острова, будут направлены в Турцию. Беженцев, которые попали в Грецию до 20 марта, Турция принимать не обязана.

Мигранты на морском транспорте будут доставляться в провинцию Измир на западном побережье Турции.

Предполагается, что УДБ заведет на каждого из прибывших личное дело, снимет отпечатки пальцев и начнет процедуру возвращения нелегалов на родину.

По условиям соглашения, сирийские беженцы, которые нелегально прибудут после 20 марта на греческие острова, с 4 апреля также будут возвращаться в Турцию.

При этом Евросоюз будет принимать по схеме "один за одного" легальных сирийских мигрантов, временно проживающих в Турции. "С 4 апреля за каждого принимаемого Турцией гражданина Сирии в страны ЕС на размещение будет отправлен один сириец, находящийся в нашей стране под временной защитой", ­ говорится в разъяснении МИД Турции.