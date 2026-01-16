Турция изучит углеводородный потенциал на глубине около 4 500 метров в Черном море

Турция намерена исследовать углеводородный потенциал на глубине порядка 4 500 метров в Черном море.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"Для устранения зависимости в энергетическом секторе мы продолжаем разведку и добычу в Черном море", - отметил министр.

По его словам, в рамках этих планов одна из шести новых скважин, запланированных в Черном море, будет пробурена в этом году в районе Чайели провинции Ризе.