    Турция изучит углеводородный потенциал на глубине около 4 500 метров в Черном море

    Турция изучит углеводородный потенциал на глубине около 4 500 метров в Черном море

    Турция намерена исследовать углеводородный потенциал на глубине порядка 4 500 метров в Черном море.

    Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

    "Для устранения зависимости в энергетическом секторе мы продолжаем разведку и добычу в Черном море", - отметил министр.

    По его словам, в рамках этих планов одна из шести новых скважин, запланированных в Черном море, будет пробурена в этом году в районе Чайели провинции Ризе.

    Türkiyə Qara dənizin 4 500 metr dərinliyində karbohidrogen potensialını araşdıracaq

    Лента новостей