Турция изучит углеводородный потенциал на глубине около 4 500 метров в Черном море
В регионе
- 16 января, 2026
- 05:26
Турция намерена исследовать углеводородный потенциал на глубине порядка 4 500 метров в Черном море.
Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.
"Для устранения зависимости в энергетическом секторе мы продолжаем разведку и добычу в Черном море", - отметил министр.
По его словам, в рамках этих планов одна из шести новых скважин, запланированных в Черном море, будет пробурена в этом году в районе Чайели провинции Ризе.
05:26
