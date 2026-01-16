İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Türkiyə Qara dənizin 4 500 metr dərinliyində karbohidrogen potensialını araşdıracaq

    Region
    • 16 yanvar, 2026
    • 04:08
    Türkiyə Qara dənizin 4 500 metr dərinliyində karbohidrogen potensialını araşdıracaq

    Qara dənizin təxminən 4 500 metr dərinliyində karbohidrogen potensialını araşdıracağıq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar bildirib.

    "Enerji sektorunda asılılığı aradan qaldırmaq üçün Qara dənizdəki axtarış və istehsalı davam etdiririk" , - nazir bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu çərçivədə Qara dənizdə planlaşdırılan 6 yeni qazma işindən biri bu il Rize Çayelidə həyata keçiriləcək.

    Alparslan Bayraktar Türkiyə Qara dəniz karbohidrogen neft-qaz

    Son xəbərlər

    04:24

    KİV: Yəmən hökuməti istefa verib

    Digər ölkələr
    04:08
    Video

    Türkiyə Qara dənizin 4 500 metr dərinliyində karbohidrogen potensialını araşdıracaq

    Region
    03:49

    KİV: Netanyahu Trampdan İrana hücumu təxirə salmağı xahiş edib

    Digər ölkələr
    03:21

    Fon der Lyayen: Aİ İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirməyi nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    02:53

    İsrail Ordusu "Hizbullah"ın Livandakı anbarlarına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    02:33
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Zəngəzur məsələsində İsrail və İran faktoru nəyi dəyişir?

    Daxili siyasət
    02:10

    Venesuelanın müxalifət lideri Maçado Nobel sülh mükafatını Trampa verib

    Digər ölkələr
    01:55

    İranın XİN başçısı ilə BMT-nin baş katibi arasında telefon danışığı olub

    Digər ölkələr
    01:36

    Tramp Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Korina Maçado ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti