Türkiyə Qara dənizin 4 500 metr dərinliyində karbohidrogen potensialını araşdıracaq
Region
- 16 yanvar, 2026
- 04:08
Qara dənizin təxminən 4 500 metr dərinliyində karbohidrogen potensialını araşdıracağıq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar bildirib.
"Enerji sektorunda asılılığı aradan qaldırmaq üçün Qara dənizdəki axtarış və istehsalı davam etdiririk" , - nazir bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu çərçivədə Qara dənizdə planlaşdırılan 6 yeni qazma işindən biri bu il Rize Çayelidə həyata keçiriləcək.
Son xəbərlər
04:24
KİV: Yəmən hökuməti istefa veribDigər ölkələr
04:08
Video
Türkiyə Qara dənizin 4 500 metr dərinliyində karbohidrogen potensialını araşdıracaqRegion
03:49
KİV: Netanyahu Trampdan İrana hücumu təxirə salmağı xahiş edibDigər ölkələr
03:21
Fon der Lyayen: Aİ İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirməyi nəzərdən keçirirDigər ölkələr
02:53
İsrail Ordusu "Hizbullah"ın Livandakı anbarlarına zərbələr endiribDigər ölkələr
02:33
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Zəngəzur məsələsində İsrail və İran faktoru nəyi dəyişir?Daxili siyasət
02:10
Venesuelanın müxalifət lideri Maçado Nobel sülh mükafatını Trampa veribDigər ölkələr
01:55
İranın XİN başçısı ilə BMT-nin baş katibi arasında telefon danışığı olubDigər ölkələr
01:36