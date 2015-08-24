​Чавушоглу: Турция дала согласие США на участие в масштабной операции против ИГ

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Анкара и Вашингтон завершили технические переговоры по проведению масштабной воздушной операции против радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ) в районе сирийско-турецкой границы. Как сообщает Report, об этом заявил в интервью Reuters глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Вчера технические переговоры были завершены, вскоре мы начнем эту операцию", — заявил М. Чавушоглу.

По его словам, планы проведения воздушных операций предполагают возможное участие региональных союзников Турции, включая Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию, а также ряда европейских стран, в том числе Великобританию и Францию.

По словам министра, районом нанесения ударов будет север Сирии на приграничных с Турцией территориях, где ранее Анкара планировала создавать зону безопасности: "Эта операция также будет посланием президенту Башару Асаду и поможет оказать давление на его администрацию, чтобы она села за стол переговоров для поиска политического решения кризиса", - отметил Чавушоглу.