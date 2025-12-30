Турция и Сомали обсудили вопросы сотрудничества

Делегация Сомали во главе с президентом Хасаном Шейхом Махмудом находится с визитом в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Haber Global, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с сомалийским коллегой.

Отмечается, что лидеры обсудили региональные вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Ранее МИД Турции в соцсети Х сообщил, что в Стамбуле также состоялась встреча главы ведомства Хакана Фидана с сомалийским коллегой Абдисламом Абди Али.