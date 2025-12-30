Турция и Сомали обсудили вопросы сотрудничества
В регионе
- 30 декабря, 2025
- 18:46
Делегация Сомали во главе с президентом Хасаном Шейхом Махмудом находится с визитом в Турции.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с сомалийским коллегой.
Отмечается, что лидеры обсудили региональные вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Ранее МИД Турции в соцсети Х сообщил, что в Стамбуле также состоялась встреча главы ведомства Хакана Фидана с сомалийским коллегой Абдисламом Абди Али.
