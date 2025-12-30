Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Турция и Сомали обсудили вопросы сотрудничества

    В регионе
    • 30 декабря, 2025
    • 18:46
    Турция и Сомали обсудили вопросы сотрудничества

    Делегация Сомали во главе с президентом Хасаном Шейхом Махмудом находится с визитом в Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Haber Global, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с сомалийским коллегой.

    Отмечается, что лидеры обсудили региональные вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества.

    Ранее МИД Турции в соцсети Х сообщил, что в Стамбуле также состоялась встреча главы ведомства Хакана Фидана с сомалийским коллегой Абдисламом Абди Али.

    МИД Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган Хасан Шейх Махмуд Сомали
    Ərdoğan Somali Prezidenti ilə görüşüb
    Turkish president meets with his Somali counterpart in Istanbul

    Последние новости

    19:54

    В Азербайджане на праздники дорожная полиция будет работать в усиленном режиме

    Происшествия
    19:34

    ОАЭ завершили антитеррористическую миссию в Йемене

    Другие страны
    19:30

    SOCAR Green начал реализацию очередного проекта "зеленой энергии"

    Энергетика
    19:24

    Встреча лидеров "коалиции желающих" запланирована на 6 января в Париже

    Другие страны
    19:21

    Посол Египта: Планируется запуск прямого авиарейса Баку–Каир

    Внешняя политика
    19:06

    Теймур Раджабов стал лучшим среди азербайджанских шахматистов на ЧМ в Дохе

    Индивидуальные
    18:54

    США в ходе операций в Сирии задержали более 300 боевиков ИГИЛ

    Другие страны
    18:46

    Турция и Сомали обсудили вопросы сотрудничества

    В регионе
    18:30

    ГНФАР: Инвестиции в золото направлены на защиту валютных резервов страны

    Финансы
    Лента новостей