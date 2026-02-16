Назначен директор-главный дирижер Государственного ансамбля песни и танца
Искусство
- 16 февраля, 2026
- 20:12
Мустафа Ашуров назначен директором-главным дирижером Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры, соответствующий приказ подписал министр Адиль Керимли.
Ранее Мустафа Ашуров работал в должности художественного руководителя и главного дирижера Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова при Международном центре мугама.
