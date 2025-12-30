İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ərdoğan Somali Prezidenti ilə görüşüb

    Region
    • 30 dekabr, 2025
    • 18:27
    Ərdoğan Somali Prezidenti ilə görüşüb

    Türkiiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Somali Prezidenti Hasan Şeyx Mahmudu qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Hər iki ölkənin lideri arasında regional məsələlər və əməkdaşlığın müzakirə olunacağı gözlənilir.

    Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" hesabında XİN rəhbəri Hakan Fidanın somalili həmkarı Abdislam Abdi Ali ilə görüşdüyü barədə məlumat da yayılıb.

    Hər iki görüşün təfərrüatı barədə ətraflı məlumat veriləcək.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Hasan Şeyx Mahmud Hakan Fidan Abdislam Abdi Ali

    Son xəbərlər

    18:27

    Ərdoğan Somali Prezidenti ilə görüşüb

    Region
    18:04

    Ruben Vardanyanın barəsində cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi təxirə salınıb

    Hadisə
    18:02

    Pezeşkianla Putin ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Region
    17:57

    Almaniyada bankdan 30 milyon avroya yaxın vəsait oğurlanıb

    Digər ölkələr
    17:55

    ARDNF: Qızıla qısamüddətli gəlir mənbəyi kimi baxmırıq

    Maliyyə
    17:50
    Foto

    Binəqədidə yol hərəkətində dəyişiklik edilib, yeni svetoforlar quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    17:50

    Ukrayna Avropa İnvestisiya Bankından 84 milyon avro alıb

    Region
    17:45

    Əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində vacib addımlar atılır - RƏY

    Daxili siyasət
    17:45

    "Baku TV" 2025-ci ildə beynəlxalq əməkdaşlıqlar və güclü media göstəriciləri ilə fərqlənib

    Media
    Bütün Xəbər Lenti