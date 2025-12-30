Ərdoğan Somali Prezidenti ilə görüşüb
Region
- 30 dekabr, 2025
- 18:27
Türkiiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Somali Prezidenti Hasan Şeyx Mahmudu qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Hər iki ölkənin lideri arasında regional məsələlər və əməkdaşlığın müzakirə olunacağı gözlənilir.
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" hesabında XİN rəhbəri Hakan Fidanın somalili həmkarı Abdislam Abdi Ali ilə görüşdüyü barədə məlumat da yayılıb.
Hər iki görüşün təfərrüatı barədə ətraflı məlumat veriləcək.
Bakanımız @HakanFidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisalam Abdi Ali ile İstanbul’da biraraya geldi. pic.twitter.com/kAMcKn6kyi— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 30, 2025
Son xəbərlər
18:27
Ərdoğan Somali Prezidenti ilə görüşübRegion
18:04
Ruben Vardanyanın barəsində cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi təxirə salınıbHadisə
18:02
Pezeşkianla Putin ikitərəfli əlaqələri müzakirə edibRegion
17:57
Almaniyada bankdan 30 milyon avroya yaxın vəsait oğurlanıbDigər ölkələr
17:55
ARDNF: Qızıla qısamüddətli gəlir mənbəyi kimi baxmırıqMaliyyə
17:50
Foto
Binəqədidə yol hərəkətində dəyişiklik edilib, yeni svetoforlar quraşdırılıbDaxili siyasət
17:50
Ukrayna Avropa İnvestisiya Bankından 84 milyon avro alıbRegion
17:45
Əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində vacib addımlar atılır - RƏYDaxili siyasət
17:45