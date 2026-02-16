Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    МЧС Азербайджана предупреждает об опасности схода лавин в высокогорье

    Происшествия
    • 16 февраля, 2026
    • 20:42
    МЧС Азербайджана предупреждает об опасности схода лавин в высокогорье

    Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к гражданам с предупреждением о вероятности схода снежных лавин в высокогорных районах.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, верояность этого повышается в связи с усилением западного ветра и постепенного повышения температуры воздуха в ряде районов 17-18 февраля.

    МЧС призывает население держаться дальше от мест возможного схода лавин, в том числе от крутых склонов, а при начале схода лавины быстро покинуть опасное место или укрыться под скалами.

    "Если убежать от снежной лавины невозможно, отбросьте в сторону вещи, присядьте, прижмите колени к себе и направьте тело по направлению движения потока", - говорится в заявлении ведомства.

    В случае опасности необходимо обратиться на горячую линию МЧС "112".

    FHN qar uçqunu təhlükəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib
