МЧС Азербайджана предупреждает об опасности схода лавин в высокогорье

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к гражданам с предупреждением о вероятности схода снежных лавин в высокогорных районах.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, верояность этого повышается в связи с усилением западного ветра и постепенного повышения температуры воздуха в ряде районов 17-18 февраля.

МЧС призывает население держаться дальше от мест возможного схода лавин, в том числе от крутых склонов, а при начале схода лавины быстро покинуть опасное место или укрыться под скалами.

"Если убежать от снежной лавины невозможно, отбросьте в сторону вещи, присядьте, прижмите колени к себе и направьте тело по направлению движения потока", - говорится в заявлении ведомства.

В случае опасности необходимо обратиться на горячую линию МЧС "112".