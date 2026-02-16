Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Самолеты авианосца Abraham Lincoln отрабатывают ночные полеты в Аравийском море

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 20:25
    Самолеты авианосца Abraham Lincoln отрабатывают ночные полеты в Аравийском море

    Палубная авиация американского авианосца USS Abraham Lincoln, который находится в Аравийском море, отрабатывает выполнение ночных полетов.

    Как передает Report, это следует из сообщения Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

    "Действуя в международных водах Ближнего Востока, авианосец круглосуточно выполняет полеты в поддержку региональной безопасности", - говорится в сообщении.

    В ночных полетах, в частности, задействованы боевые стелс-истребители пятого поколения F-35C Lightning II и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.

    Как сообщало командование CENTCOM, 3 февраля истребитель F-35C сбил иранский беспилотник "Шахед-139", который приблизился к авианосцу в районе Аравийского моря.

    Ранее сообщалось, что USS Abraham Lincoln курсирует в Аравийском море в 500 милях (800 км) от иранского побережья и в 300 км к востоку от Омана.

    CENTCOM Аравийское море Авианосец
    Ты - Король

    Последние новости

    20:42

    МЧС Азербайджана предупреждает об опасности схода лавин в высокогорье

    Происшествия
    20:25

    Самолеты авианосца Abraham Lincoln отрабатывают ночные полеты в Аравийском море

    Другие страны
    20:12

    Назначен директор-главный дирижер Государственного ансамбля песни и танца

    Искусство
    19:58

    Украина и США обсудили использование замороженных активов РФ для закупки Patriot

    Другие страны
    19:44

    В Барде произошло ДТП с летальным исходом

    Происшествия
    19:43

    Йоси Фукс: Израиль по просьбе США даст ХАМАС 60 дней на разоружение

    Другие страны
    19:42
    Фото

    Руководитель Baku Media Center Арзу Алиева приняла участие в мероприятии "После темноты"

    Внутренняя политика
    19:36

    Глобальный сбой X: доступ в Азербайджане частично восстановлен - ОБНОВЛЕНО

    ИКТ
    19:30

    Serbian News: Сербия укрепит энергобезопасность благодаря инвестициям Азербайджана

    Энергетика
    Лента новостей