Самолеты авианосца Abraham Lincoln отрабатывают ночные полеты в Аравийском море

Палубная авиация американского авианосца USS Abraham Lincoln, который находится в Аравийском море, отрабатывает выполнение ночных полетов.

Как передает Report, это следует из сообщения Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Действуя в международных водах Ближнего Востока, авианосец круглосуточно выполняет полеты в поддержку региональной безопасности", - говорится в сообщении.

В ночных полетах, в частности, задействованы боевые стелс-истребители пятого поколения F-35C Lightning II и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.

Как сообщало командование CENTCOM, 3 февраля истребитель F-35C сбил иранский беспилотник "Шахед-139", который приблизился к авианосцу в районе Аравийского моря.

Ранее сообщалось, что USS Abraham Lincoln курсирует в Аравийском море в 500 милях (800 км) от иранского побережья и в 300 км к востоку от Омана.