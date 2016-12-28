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    Турция и Россия договорились по поводу режима прекращения огня в Сирии

    Вчера прошло заседание с участием официальных представителей Турции, России и сирийских оппозиционных сил

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Турция и Россия договорились по поводу применения в Сирии общего режима прекращения огня.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, за исключением террористов, все стороны в Сирии обещали соблюдать договоренность.

    Отмечается о проведении вчера заседания с участием официальных представителей Турции и России, а также сирийских оппозиционных сил.

    Как отметили в агентстве, в случае успешности режима прекращения огня, при посредничестве Турции и России, сирийский режим и оппозиционные силы приступят к политическим обсуждениям в Астане.

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