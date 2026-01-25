Турция и Катар обсудили вопросы региональной повестки
В регионе
- 25 января, 2026
- 16:54
Заместитель министра иностранных дел Турции Муса Кулаклыкая в рамках визита в Катар встретился с государственным министром этой страны Мухаммедом бин Абдулазизом Аль-Хулаифи.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Турции в соцсети Х.
Отмечается, что стороны обсудили актуальные региональные вопросы.
