Турция и Катар обсудили вопросы региональной повестки

Заместитель министра иностранных дел Турции Муса Кулаклыкая в рамках визита в Катар встретился с государственным министром этой страны Мухаммедом бин Абдулазизом Аль-Хулаифи.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Турции в соцсети Х.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные региональные вопросы.