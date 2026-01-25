Турция и Катар обсудили вопросы региональной повестки

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В регионе
    • 25 января, 2026
    • 16:54
    Заместитель министра иностранных дел Турции Муса Кулаклыкая в рамках визита в Катар встретился с государственным министром этой страны Мухаммедом бин Абдулазизом Аль-Хулаифи.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Турции в соцсети Х.

    Отмечается, что стороны обсудили актуальные региональные вопросы.

    Türkiyə ilə Qətər regional məsələləri müzakirə edib
    Türkiye and Qatar discuss issues of regional agenda

    Лента новостей