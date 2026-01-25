Türkiyə ilə Qətər regional məsələləri müzakirə edib
Region
- 25 yanvar, 2026
- 16:51
Türkiyə ilə Qətər arasında regional məsələlər müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) "X" sosial media hesabında paylaşım edib.
Bildirilib ki, XİN başçsının müavini Musa Kulaklıkaya Qətərə səfəri çərçivəsində bu ölkənin dövlət naziri Məhəmməd bin Əbdüləziz Əl Xulaifi ilə görüşüb.
Görüşdə aktual regional məsələlərin müzakirə olunduğu qeyd edilib.
