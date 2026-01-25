İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Türkiyə ilə Qətər regional məsələləri müzakirə edib

    Region
    • 25 yanvar, 2026
    • 16:51
    Türkiyə ilə Qətər regional məsələləri müzakirə edib

    Türkiyə ilə Qətər arasında regional məsələlər müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

    Bildirilib ki, XİN başçsının müavini Musa Kulaklıkaya Qətərə səfəri çərçivəsində bu ölkənin dövlət naziri Məhəmməd bin Əbdüləziz Əl Xulaifi ilə görüşüb.

    Görüşdə aktual regional məsələlərin müzakirə olunduğu qeyd edilib.

    Türkiyə Qətər müzakirə
    Foto
    Турция и Катар обсудили вопросы региональной повестки
    Foto
    Türkiye and Qatar discuss issues of regional agenda

