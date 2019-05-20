Трое человек погибли и четверо пострадали при хлопке паров топлива на АЗС в Подмосковье

Хлопок паров топлива произошел на АЗС в подмосковном Серпухове, есть погибшие.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе областного главка МЧС России.

"При проведении сварочных работ произошел хлопок паров в пустой емкости из-под топлива объемом 25 кубометров. Предварительно, в результате погибли трое человек и четверо пострадали", - сказали в ведомстве.

Возгорания после хлопка не последовало. На месте работают оперативные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.