Трамп: Иран хотел захватить Ближний Восток

Иран обстреливает весь Ближний Восток, включая страны, не участвующие в войне.

Как сообщает Report со ссылкой на Госдепартамент США, об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

"Причина этого в том, что Иран хотел захватить Ближний Восток", - заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что не позволит ни этому, ни созданию Ираном ядерного оружия.

"Мы не можем позволить этим безумцам получить ядерное оружие, потому что они его применят", - заключил Трамп.