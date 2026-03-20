    Трамп: Иран хотел захватить Ближний Восток

    В регионе
    • 20 марта, 2026
    • 20:55
    Трамп: Иран хотел захватить Ближний Восток

    Иран обстреливает весь Ближний Восток, включая страны, не участвующие в войне.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госдепартамент США, об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

    "Причина этого в том, что Иран хотел захватить Ближний Восток", - заявил Трамп.

    Президент США подчеркнул, что не позволит ни этому, ни созданию Ираном ядерного оружия.

    "Мы не можем позволить этим безумцам получить ядерное оружие, потому что они его применят", - заключил Трамп.

    Tramp: İran Yaxın Şərqi ələ keçirmək istəyirdi
