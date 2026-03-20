Трамп: Иран хотел захватить Ближний Восток
В регионе
- 20 марта, 2026
- 20:55
Иран обстреливает весь Ближний Восток, включая страны, не участвующие в войне.
Как сообщает Report со ссылкой на Госдепартамент США, об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"Причина этого в том, что Иран хотел захватить Ближний Восток", - заявил Трамп.
Президент США подчеркнул, что не позволит ни этому, ни созданию Ираном ядерного оружия.
"Мы не можем позволить этим безумцам получить ядерное оружие, потому что они его применят", - заключил Трамп.
