Tramp: İran Yaxın Şərqi ələ keçirmək istəyirdi
Region
- 20 mart, 2026
- 20:33
İran bütün Yaxın Şərqi, müharibə etməyən ölkələri atəşə tutur.
"Report" ABŞ Dövlət Departamentinə istinadən xəbər verir ki, bunu Ağ Ev rəhbəri Donald Tramp deyib.
"Buna səbəb İranın Yaxın Şərqi ələ keçirmək istəyidir",- Tramp bildirib.
ABŞ Prezidenti buna və İranın nüvə silahı yaratmasına imkan verməyəcəyini vurğulayıb:
"Biz bu dəlilərin nüvə silahına sahib olmasına imkan verə bilmərik, çünki onlar nüvə silahından istifadə edəcəklər".
PRESIDENT TRUMP: When this whole thing started, Iran started shooting missiles all over the Middle East at countries that weren’t involved because they wanted to take over the Middle East.— Department of State (@StateDept) March 20, 2026
We can’t let these lunatics have nuclear weapons because they’d use them. pic.twitter.com/RMVJy1nDVz
