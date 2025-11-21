Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Токаев: Казахстан и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 21 ноября, 2025
    • 11:59
    Токаев: Казахстан и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве - ОБНОВЛЕНО

    Казахстан и Армения подпишут документ о переходе межгосударственных отношений на новый уровень.

    Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с премьер-министром Армении в Акорде.

    Токаев отметил, что Армения является одним из ключевых политических и торгово-экономических партнеров страны на Южном Кавказе, и между двумя странами сложился открытый и доверительный политический диалог на всех уровнях.

    "Наше сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах стабильно развивается. Одним словом, характер межгосударственных отношений у нас особый. Впереди у нас есть большие возможности для дальнейшего развития сотрудничества. Сегодня мы подпишем исторический документ о выводе отношений между нашими странами на стратегический уровень", - отметил он.

    Визит премьера Армении Никола Пашиняна в Казахстан положительно скажется на развитии стратегического партнерства между двумя странами.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с армянским премьером в Акорда.

    В свою очередь, Пашинян отметил, что визит откроет новую эпоху в двусторонних отношениях, напомнив о подписанных ранее соглашениях, часть которых уже реализована.

    По данным СМИ, по итогам переговоров планируется подписание ряда документов.

    Касым-Жомарт Токаев Никол Пашинян Казахстан Армения стратегическое партнерство

    Последние новости

    11:59

    Токаев: Казахстан и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:57

    Байрактар: Центр медиамастерства расширит возможности в стратегических коммуникациях

    Медиа
    11:53

    Победителей Международного фестиваля туристических фильмов наградят в Португалии

    Искусство
    11:48

    Дили Эзуга: D-8 - платформа, объединяющая страны-участницы ради защиты общих ценностей

    Медиа
    11:42

    BERNAMA: Центр медиамастерства D-8 станет площадкой для инноваций и партнерства

    Медиа
    11:41

    Григорян: Армения и Казахстан подпишут более десятка документов в сфере экономики

    В регионе
    11:39

    Иран предложил создать общие медиа-ресурсы и новостные бюро стран D-8

    Внешняя политика
    11:32

    Президент Армении: Формирование взаимного доверия важно для мира между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    11:32

    Президент: Посредством регионального сотрудничества мы поддерживаем создание совместных информплатформ

    Внутренняя политика
    Лента новостей