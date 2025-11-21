Токаев: Казахстан и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве - ОБНОВЛЕНО

Казахстан и Армения подпишут документ о переходе межгосударственных отношений на новый уровень.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с премьер-министром Армении в Акорде.

Токаев отметил, что Армения является одним из ключевых политических и торгово-экономических партнеров страны на Южном Кавказе, и между двумя странами сложился открытый и доверительный политический диалог на всех уровнях.

"Наше сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах стабильно развивается. Одним словом, характер межгосударственных отношений у нас особый. Впереди у нас есть большие возможности для дальнейшего развития сотрудничества. Сегодня мы подпишем исторический документ о выводе отношений между нашими странами на стратегический уровень", - отметил он.

11:23

Визит премьера Армении Никола Пашиняна в Казахстан положительно скажется на развитии стратегического партнерства между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с армянским премьером в Акорда.

В свою очередь, Пашинян отметил, что визит откроет новую эпоху в двусторонних отношениях, напомнив о подписанных ранее соглашениях, часть которых уже реализована.

По данным СМИ, по итогам переговоров планируется подписание ряда документов.