Qazaxıstan və Ermənistan arasında 16 sənəd imzalanıb
- 21 noyabr, 2025
- 14:14
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında Astanada keçirilən danışıqlarının yekunları üzrə iki ölkə arasında 16 sənəd imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Akordanın məlumatında bildirilib.
Qeyd olunub ki, Tokayev və Paşinyan birgə bəyanat qəbul ediblər, həmçinin onların iştirakı ilə rəsmi nümayəndə heyətlərinin üzvləri bir sıra hökumətlərarası və idarələrarası sənədləri mübadilə ediblər. Bunların arasında bir sıra sazişlər də var: Qazaxıstan-Ermənistan Biznes Şurasının yaradılması haqqında; məxfi məlumatların ötürülməsi, istifadəsi, qorunması və saxlanması haqqında; 2026-2030-cu illər üçün ticari-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə yol xəritəsi.
Həmçinin, atom enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında; elm və ali təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında və s. memorandumlar da imzalanıb.