О нас

Токаев: Разблокировка коммуникаций на Южном Кавказе важна для продвижения транспортных проектов

Токаев: Разблокировка коммуникаций на Южном Кавказе важна для продвижения транспортных проектов Разблокировка коммуникаций в регионе Южного Кавказа имеет важное значение с точки зрения эффективного продвижения транспортных проектов, таких как Транскаспийский транспортный маршрут (ТМТМ).
В регионе
13 апреля 2024 г. 12:18
Токаев: Разблокировка коммуникаций на Южном Кавказе важна для продвижения транспортных проектов

Разблокировка коммуникаций в регионе Южного Кавказа имеет важное значение с точки зрения эффективного продвижения транспортных проектов, таких как Транскаспийский транспортный маршрут (ТМТМ).

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Арменпресс в преддверии запланированного на 15 апреля визита в Ереван.

Токаев заявил, что ТМТМ является одним из перспективных транспортных проектов в регионе.

"В настоящее время ряд европейских стран изъявил желание присоединиться к данному маршруту, а некоторыми эта работа уже проводится. <…> Для эффективного продвижения проектов главное, чтобы все заинтересованные стороны достигли взаимоприемлемых договоренностей по дальнейшей разблокировке коммуникаций в регионе", - сказал Токаев.

Токаев отметил, что грузоперевозки между Казахстаном и Арменией осуществляются в основном автомобильным транспортом, что существенно ограничивает возможности этих стран, поэтому продвижение новых маршрутов в регионе Южного Кавказа будет способствовать наращиванию двусторонних торгово-экономических связей между странами.

"Полноценное функционирование транспортного сообщения – это важный шаг к экономической интеграции всего Южного Кавказа и установлению прочного мира в регионе", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi