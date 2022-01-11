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Токаев подписал указ о назначении нового премьер-министра Казахстана

Токаев подписал указ о назначении нового премьер-министра Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру исполняющего обязанности премьера страны Алихана Смаилова на пост премьер-министра, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
В регионе
11 января 2022 г. 09:30
Токаев подписал указ о назначении нового премьер-министра Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алихана Смаилова премьер-министром республики.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Ранее депутаты нижней палаты парламента республики одобрили кандидатуру бывшего первого вице-премьера Смаилова на пост премьера.

09:23

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру исполняющего обязанности премьера страны Алихана Смаилова на пост премьер-министра, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В кабинете прежнего состава Смаилов был первым вице-премьером.

"Предлагаю кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра Республики Казахстан", - сказал президент Токаев, обращаясь к депутатам.

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