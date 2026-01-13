Токаев назначил представителя президента на переговорах с США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил постоянного представителя республики при ООН в Женеве Ержана Казыхана представителем президента на переговорах с США.

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

"Распоряжением главы государства на Казыхана Ержана Хозеулы, постоянного представителя Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария), возложены обязанности представителя президента Республики Казахстан в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

В 2023 году Ержан Казыхан был назначен помощником Касым-Жомарта Токаева по международным вопросам.