Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Токаев назначил представителя президента на переговорах с США

    В регионе
    • 13 января, 2026
    • 14:37
    Токаев назначил представителя президента на переговорах с США

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил постоянного представителя республики при ООН в Женеве Ержана Казыхана представителем президента на переговорах с США.

    Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

    "Распоряжением главы государства на Казыхана Ержана Хозеулы, постоянного представителя Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария), возложены обязанности представителя президента Республики Казахстан в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

    В 2023 году Ержан Казыхан был назначен помощником Касым-Жомарта Токаева по международным вопросам.

    Касым-Жомарт Токаев Казахстан США Ержан Казыхан
    Qazaxıstan Prezidenti ABŞ ilə danışıqlar üzrə nümayəndə təyin edib

    Последние новости

    15:05

    Убытки от природных катастроф в 2025 году снизились на 40%

    Другие страны
    15:00

    В течение года в селе Чапар Агдеринского района будут восстановлены еще 23 дома

    Внутренняя политика
    15:00

    Минэнерго: Казахстан продолжает отгрузку нефти через КТК

    Энергетика
    14:59

    Парламентские выборы пройдут в Венгрии в апреле

    Другие страны
    14:58

    СЭБ пресекла незаконное размещение водительских удостоверений в Instagram

    ИКТ
    14:53

    Кыргызстан и США обсудили развитие двусторонних отношений

    В регионе
    14:52
    Фото

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:43
    Фото

    Состоялась онлайн-выставка азербайджанских и узбекских художников

    Kультурная политика
    14:43

    В Украине заявили об острой необходимости ракет ПВО

    Другие страны
    Лента новостей