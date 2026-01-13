İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Qazaxıstan Prezidenti ABŞ ilə danışıqlar üzrə nümayəndə təyin edib

    Region
    • 13 yanvar, 2026
    • 14:52
    Qazaxıstan Prezidenti ABŞ ilə danışıqlar üzrə nümayəndə təyin edib

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Cenevrədə ölkənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Erjan Kazıxanı ABŞ ilə danışıqlar üzrə nümayəndəsi təyin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Akorda məlumat yayıb.

    "Dövlət başçısının sərəncamı ilə Qazaxıstan Respublikasının BMT-nin Cenevrə (İsveçrə) şəhərindəki şöbəsindəki və digər beynəlxalq təşkilatlardakı daimi nümayəndəsi Kazıxan Erjan Xozeulaya Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin ikitərəfli əməkdaşlığın aktual məsələləri üzrə ABŞ ilə danışıqlar prosesindəki nümayəndəsi vəzifəsi həvalə edilib", - məlumatda qeyd edilib.

    Erjan Kazıxan 2023-cü ildə Kasım-Jomart Tokayevin beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi təyin edilmişdi.

    Qazaxıstan Kasım-Jomart Tokayev ABŞ
