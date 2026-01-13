Qazaxıstan Prezidenti ABŞ ilə danışıqlar üzrə nümayəndə təyin edib
Region
- 13 yanvar, 2026
- 14:52
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Cenevrədə ölkənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Erjan Kazıxanı ABŞ ilə danışıqlar üzrə nümayəndəsi təyin edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Akorda məlumat yayıb.
"Dövlət başçısının sərəncamı ilə Qazaxıstan Respublikasının BMT-nin Cenevrə (İsveçrə) şəhərindəki şöbəsindəki və digər beynəlxalq təşkilatlardakı daimi nümayəndəsi Kazıxan Erjan Xozeulaya Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin ikitərəfli əməkdaşlığın aktual məsələləri üzrə ABŞ ilə danışıqlar prosesindəki nümayəndəsi vəzifəsi həvalə edilib", - məlumatda qeyd edilib.
Erjan Kazıxan 2023-cü ildə Kasım-Jomart Tokayevin beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi təyin edilmişdi.
