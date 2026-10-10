Токаев назначил нового командующего Силами специальных операций ВС Казахстана
В регионе
- 10 октября, 2026
- 09:14
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Саят Исанов назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана.
Как передает Report со ссылкой на Акорду, соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Распоряжением Главы государства Исанов Саят Серикказыевич назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
С января 2024 года до 27 сентября 2026 года эту должность занимал Айдос Мырзахметов, который в настоящее время является министром обороны Казахстана.
Tokayev Qazaxıstan ordusunun Xüsusi Əməliyyat Qüvvələrinə yeni komandan təyin edib
Kazakhstan appoints Sayat Issanov as special operations forces commander
Последние новости
10:47
Путешественник из Филиппин отметил перспективы развития горнолыжного туризма в КарабахеКарабах
10:37
Азербайджанская нефть подешевелаЭнергетика
10:30
В Азербайджане открыт сезон охотыЭкология
10:22
Партнер SOCAR по Губа-Прикаспийскому проекту зарегистрировал филиал в БакуЭнергетика
10:07
МИД Азербайджана поздравил Фиджи с Национальным днемВнешняя политика
10:03
Основатель MTP отметил значительный прогресс в развитии инфраструктуры Карабаха и Восточного ЗангезураКарабах
09:49
В Южной Корее 38 человек пострадали при обрушении потолка в торговом зданииДругие страны
09:41
Фото
Средняя продолжительность жизни в Азербайджане превысила 77 летЗдоровье
09:34