Tokayev Qazaxıstan ordusunun Xüsusi Əməliyyat Qüvvələrinə yeni komandan təyin edib
Region
- 10 oktyabr, 2026
- 09:18
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Sayat İsanov Qazaxıstan Silahlı Qüvvələrinin Xüsusi Əməliyyat Qüvvələrinin komandanı təyin edilib.
"Report" "Akorda"ya istinadən xəbər verir ki, müvafiq sərəncamı Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev imzalayıb.
"Dövlət başçısının sərəncamı ilə İsanov Sayat Serikkazıyeviç Qazaxıstan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Xüsusi Əməliyyat Qüvvələrinin komandanı təyin edilib", - məlumatda bildirilib.
Qeyd edək ki, 2024-cü ilin yanvar ayından 2026-cı il sentyabrın 27-nə qədər bu vəzifəni hazırda Qazaxıstanın müdafiə naziri olan Aydos Mırzaxmetov tutub.
Токаев назначил нового командующего Силами специальных операций ВС Казахстана
Kazakhstan appoints Sayat Issanov as special operations forces commander
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