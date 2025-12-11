Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Токаев: Казахстан готов поставлять товары в Иран на сумму не менее $200 млн

    Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее $200 млн.

    Как передает Report со ссылкой на Акорда, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с иранском коллегой Масудом Пезешкианом в Астане в расширенном составе.

    Стороны обсудили перспективы наращивания сотрудничества двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

    "Объем взаимного товарооборота растет с каждым годом, однако нам необходимо уделить особое внимание диверсификации торговли. В частности, следует активизировать взаимодействие в сферах сельского хозяйства, транспортно-логистической, горнодобывающей промышленности, медицины и передовых технологий. Уверен, что подписанные сегодня документы послужат мощным импульсом для дальнейшего развития политического и экономического взаимодействия", – сказал он.

    Токаев также поддержал инициативу об учреждении Торгового дома Казахстана в Тегеране, подчеркнув значимость активизации деятельности Делового совета и максимально эффективного использования потенциала казахско-иранской торгово-промышленной палаты.

    С начала года Иран вложил в экономику Казахстана $17,8 млн прямых инвестиций.

    Кроме того, стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании потенциала транспортного коридора Север-Юг и железнодорожного маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран.

    Президенты также обсудили перспективы дальнейшей диверсификации транспортно-транзитных путей для укрепления межрегиональных связей, включая совместное развитие портовой инфраструктуры на Каспийском море.

    Лента новостей