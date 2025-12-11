İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Qazaxıstan Prezidenti: İrana azı 200 milyon dollar dəyərində mal tədarük etməyə hazırıq

    Region
    • 11 dekabr, 2025
    • 13:05
    Qazaxıstan Prezidenti: İrana azı 200 milyon dollar dəyərində mal tədarük etməyə hazırıq

    Qazaxıstan İrana ən azı 200 milyon ABŞ dolları dəyərində mal tədarük etməyə hazırdır.

    "Report"un Akordaya istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Astanada iranlı həmkarı Məsud Pezeşkian ilə geniş tərkibdə görüşü zamanı bildirib.

    Tərəflər iki ölkə arasında ticari-iqtisadi və investisiya sahələrində əməkdaşlığın artırılması perspektivlərini müzakirə ediblər.

    "Qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin həcmi hər il artır. Lakin ticarətin şaxələndirilməsinə xüsusi diqqət yetirməliyik. Xüsusilə, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat-logistika, tibb və qabaqcıl texnologiyalar sahələrində qarşılıqlı əlaqələri aktivləşdirmək lazımdır. Əminəm ki, bu gün imzalanan sənədlər siyasi və iqtisadi qarşılıqlı fəaliyyətin daha da inkişafı üçün güclü təkan olacaq", - o bildirib.

    K.Tokayev, həmçinin Tehranda Qazaxıstan Ticarət Evinin yaradılması təşəbbüsünü dəstəkləyib və İşgüzar Şuranın fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi və Qazaxıstan-İran ticarət-sənaye palatasının potensialından maksimum səmərəli istifadə edilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.

    İlin əvvəlindən İran Qazaxıstan iqtisadiyyatına 17,8 milyon ABŞ dolları birbaşa investisiya yatırıb.

    Bundan əlavə, tərəflər Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin və Qazaxıstan-Türkmənistan-İran dəmir yolu marşrutunun potensialının daha da artırılmasında qarşılıqlı marağı təsdiqləyiblər.

    Prezidentlər, həmçinin regionlararası əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün nəqliyyat-tranzit yollarının daha da şaxələndirilməsi, o cümlədən Xəzər dənizində liman infrastrukturunun birgə inkişafı perspektivlərini müzakirə ediblər.

