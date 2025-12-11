Ərdoğan: Türkiyə 2028-ci il üçün 1,9 trilyon dollar milli gəlir hədəflərinə doğru irəliləyir

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Region
    • 11 dekabr, 2025
    • 16:11
    Türkiyə 2028-ci il üçün nəzərdə tutulan 1,9 trilyon dollar milli gəlir hədəflərinə doğru irəliləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

    O əlavə edib ki, Türkiyənin ixrac həcmi 2025-ci ilin noyabr ayı üçün 270 milyard dollara yüksəlib:

    "Milli gəlirimiz isə ötən dövrlərdəki 238 milyard dollar həddindən 2025-ci ilin üçüncü rübünün göstəricilərinə əsasən, 1,5 trilyon dollara çatıb".

