Ərdoğan: Türkiyə 2028-ci il üçün 1,9 trilyon dollar milli gəlir hədəflərinə doğru irəliləyir
Region
- 11 dekabr, 2025
- 16:11
Türkiyə 2028-ci il üçün nəzərdə tutulan 1,9 trilyon dollar milli gəlir hədəflərinə doğru irəliləyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.
O əlavə edib ki, Türkiyənin ixrac həcmi 2025-ci ilin noyabr ayı üçün 270 milyard dollara yüksəlib:
"Milli gəlirimiz isə ötən dövrlərdəki 238 milyard dollar həddindən 2025-ci ilin üçüncü rübünün göstəricilərinə əsasən, 1,5 trilyon dollara çatıb".
Son xəbərlər
16:21
Azərbaycanın su təsərrüfatı obyektlərində enerji səmərəliliyi artırılacaqEnergetika
16:11
Aİ-nin son addımları deməyə əsas verir ki, sülh prosesi onu maraqlandırmır - RƏYXarici siyasət
16:11
Ərdoğan: Türkiyə 2028-ci il üçün 1,9 trilyon dollar milli gəlir hədəflərinə doğru irəliləyirRegion
16:11
Bakıda müxtəlif şirkətlərin Türkiyənin ticarət nümayəndələri ilə görüşü olacaqBiznes
16:08
Elvin Yunuszadə: "200-cü oyuna "Karvan-Yevlax"da çatdığım üçün sevinirəm"Futbol
16:00
Foto
Fərhad Hacıyev: "Yüksəliş" dayanıqlı liderlik ekosistemi formalaşdıran unikal dövlət layihəsidirElm və təhsil
15:53
Ankara Sosial Elmlər Universitetinin müəllimi: Ermənistan Azərbaycanın şərtləri ilə razılaşmalıdırRegion
15:49
Fridrix Merts: Həftəsonu Ukrayna-ABŞ danışıqları baş tuta bilərDigər ölkələr
15:48
Foto