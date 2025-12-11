İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Elvin Yunuszadə: "200-cü oyuna "Karvan-Yevlax"da çatdığım üçün sevinirəm"

    Futbol
    • 11 dekabr, 2025
    • 16:08
    Elvin Yunuszadə: 200-cü oyuna Karvan-Yevlaxda çatdığım üçün sevinirəm

    Elvin Yunuszadə Azərbaycan çempionatlarında 200-cü oyununa "Karvan-Yevlax"ın heyətində çatdığı üçün özünü xoşbəxt sayır.

    Bunu "Report"a açıqlamasında müdafiəçi özü bildirib.

    O, yubiley oyununa çıxdığını sonradan öyrəndiyini bildirib:

    "Doğrusu, bu barədə xəbərim yox idi. "Şamaxı" ilə qarşılaşma başa çatandan sonra öyəndim ki, bu, Azərbaycan çempionatlarında keçirdiyim 200-cü matç olub. Təbii ki, xoşbəxtəm. Çünki ölkə futbolunda müəyyən yerə gəlib çatmışam. Düşünürəm ki, bu rəqəmi 300-ə və ya daha artığına çatdırmaq olar. 200-cü oyuna "Karvan-Yevlax"la çatdığım üçün sevinirəm".

    Qeyd edək ki, 33 yaşlı oyunçunun yubileyi Misli Premyer Liqasının XIV turuna təsadüf edib. Elvin "Şamaxı" ilə ev matçına (0:3) start heyətində çıxıb. O, yubiley görüşündə 69 dəqiqə meydanda olub. Yunuszadə 200 oyunda 8 qola imza atıb.

    Müdafiəçi 7 fərqli klubda forma geyinib. Elvin "Neftçi"də 75 (1 qol), "Qarabağ"da 52 (3 qol), "Simurq"da 31 (2 qol), "Səbail"də 23 (2 qol), "Karvan-Yevlax"da 12, "Kəpəz"də 5, "Sabah"da 2 dəfə meydana çıxıb.

    Futbol Elvin yunuszadə "Karvan-Yevlax" yubiley

    Son xəbərlər

    16:21

    Azərbaycanın su təsərrüfatı obyektlərində enerji səmərəliliyi artırılacaq

    Energetika
    16:11

    Aİ-nin son addımları deməyə əsas verir ki, sülh prosesi onu maraqlandırmır - RƏY

    Xarici siyasət
    16:11

    Ərdoğan: Türkiyə 2028-ci il üçün 1,9 trilyon dollar milli gəlir hədəflərinə doğru irəliləyir

    Region
    16:11

    Bakıda müxtəlif şirkətlərin Türkiyənin ticarət nümayəndələri ilə görüşü olacaq

    Biznes
    16:08

    Elvin Yunuszadə: "200-cü oyuna "Karvan-Yevlax"da çatdığım üçün sevinirəm"

    Futbol
    16:00
    Foto

    Fərhad Hacıyev: "Yüksəliş" dayanıqlı liderlik ekosistemi formalaşdıran unikal dövlət layihəsidir

    Elm və təhsil
    15:53

    Ankara Sosial Elmlər Universitetinin müəllimi: Ermənistan Azərbaycanın şərtləri ilə razılaşmalıdır

    Region
    15:49

    Fridrix Merts: Həftəsonu Ukrayna-ABŞ danışıqları baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    15:48
    Foto

    Əli Əsədov Türkmənistanda işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti