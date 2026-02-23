Токаев и Кобахидзе обсудили перспективы развития казахско-грузинских отношений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе обсудил текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-грузинских отношений.

Как передает Report со ссылкой на Акорда, телефонный разговор состоялся по инициативе грузинской стороны.

Они подтвердили приверженность укреплению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах с акцентом на приоритетные направления - транзитно-транспортные связи, энергетику и туризм.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Стороны договорились активизировать контакты на высшем уровне.