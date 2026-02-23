Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 23 февраля, 2026
    • 16:50
    Токаев и Кобахидзе обсудили перспективы развития казахско-грузинских отношений

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе обсудил текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-грузинских отношений.

    Как передает Report со ссылкой на Акорда, телефонный разговор состоялся по инициативе грузинской стороны.

    Они подтвердили приверженность укреплению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах с акцентом на приоритетные направления - транзитно-транспортные связи, энергетику и туризм.

    Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Стороны договорились активизировать контакты на высшем уровне.

