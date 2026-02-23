İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Tokayev və Kobaxidze ali səviyyədə təmasların intensivləşdirilməsi barədə razılığa gəliblər

    Region
    • 23 fevral, 2026
    • 17:17
    Tokayev və Kobaxidze ali səviyyədə təmasların intensivləşdirilməsi barədə razılığa gəliblər

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə telefon danışığı zamanı Qazaxıstan-Gürcüstan münasibətlərinin mövcud vəziyyətini və gələcək inkişaf perspektivlərini müzakirə edib.

    "Report" Akordaya istinadən xəbər verir ki, telefon danışığı Gürcüstan tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub.

    Onlar ikitərəfli və çoxtərəfli gündəliyin geniş spektri üzrə əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə sadiqliklərini təsdiq ediblər. Ticari-iqtisadi və investisiya, tranzit, nəqliyyat, energetika və turizm sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilib.

    Bundan başqa, aktual beynəlxalq və regional məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər ali səviyyədə təmasların intensivləşdirilməsi barədə razılığa gəliblər.

    Qazaxıstan Gürcüstan telefon danışığı
