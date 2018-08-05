Тело Орхана Джемаля и других российских журналистов доставлены в Москву

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Тела убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов доставлены на родину рейсом 1144 авиакомпании Air France.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным онлайн-портала FlightAware, лайнер приземлился в аэропорту Шереметьево в 00:21 по местному времени.

Ранее Максим Шевченко - друг одного из погибших, Орхана Джемаля, что тела отправят из Парижа вечерним рейсом Air France, самолет прибывает в Москву сразу после полуночи. По его словам, утром тела будут доставлены в морг.

"Сразу нам тела не отдадут для захоронения, их передадут следователям", - сказал Шевченко. Он также проинформировал, что Следственному комитету России на проведение экспертизы потребуется не менее двух дней.

Похороны Орхана Джемаля, по предварительным данным, состоятся 8 августа, добавил Шевченко. Прощание с журналистом пройдет в Московской соборной мечети.