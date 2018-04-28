Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Тегеран намерен продолжать диалог с Москвой по иранской ядерной сделке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф перед началом переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

"С учетом тех мер, которые хотят предпринимать, и с учетом неблагоприятных прогнозов поведения некоторых членов СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - ред.), конечно же, наш диалог (с РФ) по этому вопросу будет очень полезным и это сотрудничество вместе с Россией будем продолжать в дальнейшем", - сказал Зариф.