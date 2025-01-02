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Полицию в РФ наделят правом беспрепятственно заходить в дома мигрантов

Полицию в РФ наделят правом беспрепятственно заходить в дома мигрантов Полицейские в России в рамках госконтроля за мигрантами, подпавшими под режим высылки, получат право на беспрепятственный доступ в жилье и иные помещения, в которых фактически проживают такие иностранцы.
В регионе
2 января 2025 г. 08:44
Полицию в РФ наделят правом беспрепятственно заходить в дома мигрантов

Полицейские в России в рамках госконтроля за мигрантами, подпавшими под режим высылки, получат право на беспрепятственный доступ в жилье и иные помещения, в которых фактически проживают такие иностранцы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие нормы закреплены в законе, который вступит в силу 5 марта.

Также полицейские смогут запрашивать у госорганов РФ и властей иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также получать от банков сведения о наличии и номерах банковских счетов иностранца в режиме высылки, о движении денежных средств по таким счетам.

Сотрудники МВД с 5 марта также смогут осуществлять наблюдение за иностранными гражданами в этом режиме, в том числе с использованием технических средств. Это норма касается также физических и юридических лиц, оказывающих таким иностранцам "содействие в пребывании на территории РФ".

Полиция будет иметь право использовать данные мобильных устройств и геолокации, платежных систем, работающих в системе распознавания лиц.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada polisə miqrantların evlərinə maneəsiz daxil olmaq hüququ veriləcək

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