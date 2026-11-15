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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Госдеп США предупредил об угрозе со стороны преступных сетей Западных Балкан

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 04:44
    Госдеп США предупредил об угрозе со стороны преступных сетей Западных Балкан

    Транснациональные преступные сети, действующие на Западных Балканах, представляют угрозу для граждан США в том числе за пределами региона.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявили сотрудники Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) Госдепартамента США в ходе встречи американских официальных лиц с представителями сербского "Студенческого списка".

    Отмечалось, что усилия студенческого движения по борьбе с организованной преступностью дополняют деятельность INL в Сербии.

    При этом американская сторона не предоставила дополнительной информации об обсуждавшихся на встрече вопросах и конкретных действиях студентов в сфере противодействия преступности.

    Делегацию США на встрече возглавлял помощник госсекретаря Марко Рубио Брендан Ханрахан.

    Напомним, что INL является структурным подразделением Государственного департамента США. К основным направлениям его деятельности относятся борьба с международной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, а также укрепление судебных и правоохранительных институтов в странах-партнерах.

    Марко Рубио Госдепартамент США Организованная преступная группа (ОПГ) Западные Балканы
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    INL: Qərbi Balkanın cinayət şəbəkələri ABŞ vətəndaşları üçün təhlükə yaradır
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