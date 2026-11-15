Госдеп США предупредил об угрозе со стороны преступных сетей Западных Балкан
- 15 ноября, 2026
- 04:44
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Транснациональные преступные сети, действующие на Западных Балканах, представляют угрозу для граждан США в том числе за пределами региона.
Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявили сотрудники Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) Госдепартамента США в ходе встречи американских официальных лиц с представителями сербского "Студенческого списка".
Отмечалось, что усилия студенческого движения по борьбе с организованной преступностью дополняют деятельность INL в Сербии.
При этом американская сторона не предоставила дополнительной информации об обсуждавшихся на встрече вопросах и конкретных действиях студентов в сфере противодействия преступности.
Делегацию США на встрече возглавлял помощник госсекретаря Марко Рубио Брендан Ханрахан.
Напомним, что INL является структурным подразделением Государственного департамента США. К основным направлениям его деятельности относятся борьба с международной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, а также укрепление судебных и правоохранительных институтов в странах-партнерах.