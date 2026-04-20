Tasnim: Тегеран атаковал американские военные корабли после захвата иранского судна

Вооруженные силы Ирана утверждают, что после задержания США иранского судна в Оманском заливе были осуществлены атаки дронами на американские военные корабли.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Tasnim.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что вооруженные силы США задержали иранское грузовое судно в акватории Оманского залива в связи с попыткой преодолеть морскую блокаду.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.