"Tasnim": Tehran İran gəmisini saxladıqdan sonra ABŞ-nin hərbi gəmilərinə zərbə endirib
- 20 aprel, 2026
- 02:09
İranın Silahlı Qüvvələri İslam Respublikasının gəmisini saxladıqdan sonra ABŞ-nin hərbi gəmilərinə pilotsuz təyyarələrlə hücumlar həyata keçirdiyini iddia edir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Tasnim" agentliyi xəbər verib.
Qeyd edək ki, ABŞ-nin idarəolunan USS SPRUANCE raketli esminesi Oman körfəzində İran bayrağı altında üzən TOUSKA yük gəmisini ələ keçirib. Bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb. Onun sözlərinə görə, gəmi Amerika Hərbi Dəniz Qüvvələri tərəfindən qurulan dəniz blokadasını yarmağa çalışıb.
Məlumata görə, ABŞ hərbçiləri tərəfindən ələ keçirilən gəmi Çindən Oman körfəzinə gedirdi. Onlar atəşkəsi pozaraq gəmiyə atəş açıblar və naviqasiya sistemini sıradan çıxarıblar. Buna cavab olaraq İran ABŞ gəmilərinə dronlarla hücum edib.
Mərkəzi qərargahın nümayəndəsi vurğulayıb ki, Respublika Silahlı Qüvvələri "piratlığa" və ABŞ-nin hücumlarına cavab verməyə davam etmək niyyətindədir.
Xatırladaq ki, 28 fevralda ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb və bir neçə şəhərə hava hücumları həyata keçiriblər. Elə həmin gün İranın Ali lideri Əli Xamenei öldürülüb. İran buna cavab olaraq İsrailə raket zərbələri endirib və Fars körfəzindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib.
İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 8 aprelə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər.
11-12 apreldə Pakistanın vasitəçiliyi ilə İslamabadda İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb, lakin uğursuz olub.
15 apreldə ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran limanlarının dəniz blokadasını davam etdirməsinə baxmayaraq, Hörmüz boğazının gəmiçilik üçün açıldığını elan edib. Bu addım Çinlə münasibətləri qorumaq üçün atılıb.
Daha sonra, 18 apreldə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələri atəşkəs razılaşmasının pozulmasını və ABŞ Ordusu tərəfindən İran limanlarının davamlı blokadasını əsas gətirərək su yolunun bağlandığını elan edib.