Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Tasnim: При атаке на иранский порт Бендер-пол погибли пять человек

    В регионе
    29 марта, 2026
    09:37
    Не менее пяти человек стали жертвами бомбардировки иранского портового города Бендер-пол в районе Бандархемир (провинция Хормозган) на южном побережье страны у Персидского залива.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местное агентство Tasnim.

    Согласно поступившим сведениям, в результате удара по Бендер-полу погибли пять, пострадали четыре человека.

    Кроме того, из-за ударов были повреждены два судна и один автомобиль.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    İranın Bəndər-Pol limanına endirilən zərbə nəticəsində beş nəfər həlak olub

    Последние новости

    10:31

    В Азербайджане за прошедшие сутки задержаны 17 подозреваемых, раскрыто свыше 20 дел

    Происшествия
    10:26

    В российском порту "Усть-Луга" возник пожар после атаки дрона

    В регионе
    10:07

    Тофиг Мусаев прокомментировал свою первую победу в UFC

    Индивидуальные
    09:48

    Старт Гран-при Японии "Формулы 1" задержали из-за аварии

    Формула 1
    09:37

    Tasnim: При атаке на иранский порт Бендер-пол погибли пять человек

    В регионе
    09:13

    В Дагестане сотни домов оказались под водой из-за проливных дождей

    В регионе
    08:55

    Переговоры в ВТО зашли в тупик из-за разногласий между США и Индией

    Другие страны
    08:47

    Японский военный незаконно проник на территорию посольства Китая в Токио

    Другие страны
    08:21

    В Пентагоне обсуждают ограниченные рейды спецназа и пехоты в Иране - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей