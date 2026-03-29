Tasnim: При атаке на иранский порт Бендер-пол погибли пять человек

Не менее пяти человек стали жертвами бомбардировки иранского портового города Бендер-пол в районе Бандархемир (провинция Хормозган) на южном побережье страны у Персидского залива.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местное агентство Tasnim.

Согласно поступившим сведениям, в результате удара по Бендер-полу погибли пять, пострадали четыре человека.

Кроме того, из-за ударов были повреждены два судна и один автомобиль.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.