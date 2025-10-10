Суд в Тбилиси арестовал 7 человек, задержанных по делу о событиях 4 октября

Суд в Грузии вынес решение об аресте семи задержанных в связи с событиями 4 октября.

Как сообщает грузинское бюро Report, решением судьи Тбилисского городского суда Арсена Калатозишвили такая мера принята в отношении 7 задержанных по обвинению в попытке группового захвата стратегически важного объекта - Мамуки Лабучидзе, Константина Кокая, Владимира Гвелесиани, Ники Гвенцадзе, Гуриела Кардава, Зуры Чавчанидзе и Кобы Эпиташвили.

Прокурор Тамар Бежуашвили настаивала на том, что существует риск совершения обвиняемыми повторного преступления, бегства и уничтожения улик. Сторона защиты с указанной позицией не согласилась.

Адвокаты требовали оставить их подзащитных без избрания меры пресечения, или в качестве альтернативы суда определить залог в размере 5-7 тысяч лари. Однако, судья принял сторону гособвинения.