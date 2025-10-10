Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Суд в Тбилиси арестовал 7 человек, задержанных по делу о событиях 4 октября

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 17:08
    Суд в Тбилиси арестовал 7 человек, задержанных по делу о событиях 4 октября

    Суд в Грузии вынес решение об аресте семи задержанных в связи с событиями 4 октября.

    Как сообщает грузинское бюро Report, решением судьи Тбилисского городского суда Арсена Калатозишвили такая мера принята в отношении 7 задержанных по обвинению в попытке группового захвата стратегически важного объекта - Мамуки Лабучидзе, Константина Кокая, Владимира Гвелесиани, Ники Гвенцадзе, Гуриела Кардава, Зуры Чавчанидзе и Кобы Эпиташвили.

    Прокурор Тамар Бежуашвили настаивала на том, что существует риск совершения обвиняемыми повторного преступления, бегства и уничтожения улик. Сторона защиты с указанной позицией не согласилась.

    Адвокаты требовали оставить их подзащитных без избрания меры пресечения, или в качестве альтернативы суда определить залог в размере 5-7 тысяч лари. Однако, судья принял сторону гособвинения.

