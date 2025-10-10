Gürcüstanda 4 oktyabr hadisələri ilə bağlı saxlanılan 7 nəfərə həbs qətimkan tədbiri seçilib
- 10 oktyabr, 2025
- 16:39
Gürcüstan məhkəməsi 4 oktyabr hadisələri ilə əlaqədar saxlanılan yeddi nəfər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçib.
"Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, Tbilisi Şəhər Məhkəməsinin hakimi Arsen Kalatozişvilinin qərarına əsasən, strateji əhəmiyyətli obyekti qrup halında ələ keçirməyə cəhd və zorakılıqda iştirak ittihamı ilə saxlanılan şəxslərin hamısı barəsində qabaqlayıcı tədbir – həbs seçilib.
Məhkəmədə Mamuka Labuçidze, Konstantin Kokaia, Vladimir Qvelesiani, Nika Qventsadze, Quriel Kardava, Zura Çavçanidze və Koba Epitaşvili barəsində qərar elan olunub.
Dövlət ittihamçısı Tamar Bejuaşvili məhkəmədə bildirib ki, təqsirləndirilən şəxslərin qaçma, sübutları məhv etmə və yeni cinayətlər törətmə riski var. Müdafiə tərəfi ittihamla razılaşmayaraq, saxlanılanların azadlığa buraxılmasını və ya alternativ olaraq 5-7 min lari məbləğində girov tətbiqini tələb edib.
Məlumata görə, Vladimir Qvelesiani, Nika Qventsadze, Mamuka Labuçidze, Guriel Kardava, Zurab Çavçanidze və Konstantin Kokaia Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 19-222-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin "a" bəndi (qrup halında strateji obyektin ələ keçirilməsinə cəhd) ilə ittiham olunublar. Bu maddə altı ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutur.
Koba Epitaşvili isə yalnız Cinayət Məcəlləsinin 225-ci maddəsinin 2-ci hissəsi (qrup halında zorakılıqda iştirak) üzrə ittiham olunur. Bu maddə də eyni şəkildə altı ilədək həbs cəzası ilə cəzalandırılır.