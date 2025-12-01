Суд в Армении продлил арест обвиняемому в убийстве главы Паракара

Суд в Армении продлил арест Геворку Арутюняну, обвиняемому в убийстве главы общины Паракар Володи Григоряна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Следственный комитет.

"Меру пресечения продлили еще на два месяца", - сообщили в СК.

На днях суд продлил арест и второму фигуранту дела – Нареку Оганяну.

Напомним, Григорян и его близкий друг, сотрудник угрозыска Карен Абрамян были застрелены поздно вечером 23 сентября в селе Мердзаван, входящем в состав укрупненной общины Паракар. В МВД выдвинули версию вендетты, связав это с еще одним убийством, произошедшим в Мердзаване в феврале 2025 года.