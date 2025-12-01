Суд в Армении продлил арест обвиняемому в убийстве главы Паракара
В регионе
- 01 декабря, 2025
- 16:17
Суд в Армении продлил арест Геворку Арутюняну, обвиняемому в убийстве главы общины Паракар Володи Григоряна.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Следственный комитет.
"Меру пресечения продлили еще на два месяца", - сообщили в СК.
На днях суд продлил арест и второму фигуранту дела – Нареку Оганяну.
Напомним, Григорян и его близкий друг, сотрудник угрозыска Карен Абрамян были застрелены поздно вечером 23 сентября в селе Мердзаван, входящем в состав укрупненной общины Паракар. В МВД выдвинули версию вендетты, связав это с еще одним убийством, произошедшим в Мердзаване в феврале 2025 года.
