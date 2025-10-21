СК Армении сообщил о новых уликах в деле об убийстве главы общины Паракар
В регионе
- 21 октября, 2025
- 14:27
Следственный комитет Армении сообщил о новых доказательствах причастности арестованного Геворка Арутюняна к убийству главы общины Паракар Володи Григоряна. Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ. В частности, следствие получило результаты судебно-генетической экспертизы, согласно которым образцы ДНК, взятые с использованных Арутюняном перчаток, бинокля и его ремня, совпадают с генетическим материалом предполагаемого убийцы.
