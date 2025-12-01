İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ermənistanda icma rəhbərinin qətlində təqsirləndirilən şəxsin həbs müddəti uzadılıb

    Region
    • 01 dekabr, 2025
    • 16:57
    Ermənistanda icma rəhbərinin qətlində təqsirləndirilən şəxsin həbs müddəti uzadılıb

    Ermənistanda məhkəmə Parakar icmasının rəhbəri Volodya Qriqoryanın qətlində təqsirləndirilən Gevork Arutyunyanın həbsinin müddətini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i İstintaq Komitəsinə istinadən məlumat yayıb.

    "Həbs qətimkan tədbiri daha iki ay uzadılıb", - İstintaq Komitəsindən bildirilib.

    Məhkəmə daha əvvəl işdəki ikinci şübhəli şəxs - Narek Oqanyanın da həbs müddətini uzadıb.

    Xatırladaq ki, V.Qriqoryan və onun yaxın dostu, cinayət axtarış əməkdaşı Karen Abramyan sentyabrın 23-də gecə Parakar icmasının tərkibinə daxil olan Merdzavan kəndində güllələnib.

    Ermənistan Parakar icması
    Суд в Армении продлил арест обвиняемому в убийстве главы Паракара

    Son xəbərlər

    17:54

    Honq-Konqda baş verən yanğın hadisəsi ilə bağlı 14 nəfər həbs edilib

    Digər ölkələr
    17:43

    Uşanqi Kokauri: "Böyük Dəbilqə" turnirində zədə səbəbindən tam gücümlə çıxış edə bilmədim"

    Fərdi
    17:41
    Foto

    Azərbaycanda mikromaliyyə sektorunun imkanlarının genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Maliyyə
    17:39

    Niderland və Ukrayna arasında silah tədarükü haqqında müqavilə imzalanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:23

    Siyasət Əsgərov: "Banqladeş millisinin üstün və zəif cəhətlərini bilirik"

    Futbol
    17:13

    Rusiyanın Dneprə hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 4-ə, yaralıların sayı 40-a çatıb

    Digər ölkələr
    17:00

    I Liqanın son 10 mövsümündə ən çox qol vuran futbolçular açıqlanıb

    Futbol
    16:59

    Maliyyə Nazirliyinin "Rəqəmsal Maliyyə Mərkəzi"nin statusu müəyyən edilib

    Maliyyə
    16:59

    Azərbaycanda sümük iliyi köçürülməsini həyata keçirəcək tibb müəssisələrinin sayı artıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti