Суд разрешил сыну Мустафы Джемилева покинуть Россию

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В России Астраханский суд вынес решение об отмене административного надзора за сыном лидера крымских татар Мустафы Джемилева Хайсером, что позволит ему покинуть территорию России. Как передает Report, об этом сообщил адвокат Джемилева Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Полозов добавил, что теперь необходимо встретиться с Джемилевым в колонии.

Срок отбывания наказания Хайсером Джемилевым заканчивается 26 ноября, однако по российскому законодательству, его должны освободить в последний рабочий день перед завершением срока, то есть в пятницу, 25 ноября.

В 2013 году Хайсер Джемилева признали виновным в убийстве по неосторожности друга семьи Февзи Эдемова из отцовского ружья.