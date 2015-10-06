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    Суд по иску Банка Москвы взыскал с фирмы Тельмана Исмаилова 213 млн. долларов

    Суд отклонил встречный иск КБФ АСТ о недействительности кредитного договора ввиду его кабальности

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Арбитражный суд Москвы по иску Банка Москвы, входящего в группу ВТБ, решил взыскать около 213 млн. долларов с ООО "КБФ АСТ", которое входит в группу АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    В иске банк потребовал погасить задолженность по кредитному договору от 28 сентября 2012 года с заемщиком ООО "Руслайн 2000". Ответчик выступил поручителем по кредиту. 

    Суд отклонил встречный иск "КБФ АСТ" о недействительности кредитного договора ввиду его кабальности.

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