Суд отправил Навального в колонию на 3,5 года

Симоновский суд Москвы во вторник отменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии.
Как сообщает Report, об этом передает корреспондент РИА Новости с выездного заседания в Мосгорсуде.
"Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению", - огласила решение судья Наталья Репникова.
Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
Решение о замене условного срока еще не вступило в силу - у сторон есть десять дней на обжалование.