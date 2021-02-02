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Суд отправил Навального в колонию на 3,5 года

Суд отправил Навального в колонию на 3,5 года Симоновский суд Москвы во вторник отменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии.
В регионе
2 февраля 2021 г. 21:33
Суд отправил Навального в колонию на 3,5 года

Симоновский суд Москвы во вторник отменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии.

Как сообщает Report, об этом передает корреспондент РИА Новости с выездного заседания в Мосгорсуде.

"Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению", - огласила решение судья Наталья Репникова.

Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.

Решение о замене условного срока еще не вступило в силу - у сторон есть десять дней на обжалование.

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Версия на азербайджанском языке Aleksey Navalnı 3,5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi

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