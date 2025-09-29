Суд оставил в силе решение об аресте Мутвалы Шыхлински

Свердловский областной суд (РФ) оставил в силе решение о заключении под стражу сына экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, обвиняемый подал апелляцию на решение Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга об аресте.

М.Шыхлински останется в СИЗО до 14 декабря текущего года. Его обвиняют в применении насилия к полицейскому (ч. 2 ст. 318 УК РФ).