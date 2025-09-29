Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Суд оставил в силе решение об аресте Мутвалы Шыхлински

    В регионе
    • 29 сентября, 2025
    • 19:18
    Суд оставил в силе решение об аресте Мутвалы Шыхлински

    Свердловский областной суд (РФ) оставил в силе решение о заключении под стражу сына экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, обвиняемый подал апелляцию на решение Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга об аресте.

    М.Шыхлински останется в СИЗО до 14 декабря текущего года. Его обвиняют в применении насилия к полицейскому (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

    Свердловский областной суд Мутвалы Шыхлински арест
    Məhkəmə Mutvalı Şıxlinskinin həbsini qüvvədə saxlayıb

    Последние новости

    20:56

    Эрдоган: Моя встреча с Трампом была очень продуктивной

    В регионе
    20:52

    Народный артист Рамиз Гулиев госпитализирован

    Искусство
    20:41

    Нетаньяху принес извинения премьеру Катара за недавний удар по Дохе

    Другие страны
    20:38

    Делегация Катара едет в Белый дом, где сейчас находится Нетаньяху

    Другие страны
    20:33

    Оборонный бюджет Польши в 2026 году составит около $55 млрд

    Другие страны
    20:19

    Испания запретила США использовать совместные базы для переброски оружия в Израиль

    Другие страны
    20:17

    Минобразования разрабатывает чат-бот для школьников - ЭКСКЛЮЗИВ

    Наука и образование
    20:14

    Президент Северного Кипра высоко оценил миротворческие усилия Азербайджана

    Внешняя политика
    20:13

    PASHA Holding: Будущее экономики Азербайджана зависит от развития предпринимательства

    Бизнес
    Лента новостей