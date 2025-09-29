Суд оставил в силе решение об аресте Мутвалы Шыхлински
В регионе
- 29 сентября, 2025
- 19:18
Свердловский областной суд (РФ) оставил в силе решение о заключении под стражу сына экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, обвиняемый подал апелляцию на решение Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга об аресте.
М.Шыхлински останется в СИЗО до 14 декабря текущего года. Его обвиняют в применении насилия к полицейскому (ч. 2 ст. 318 УК РФ).
Последние новости
20:56
Эрдоган: Моя встреча с Трампом была очень продуктивнойВ регионе
20:52
Народный артист Рамиз Гулиев госпитализированИскусство
20:41
Нетаньяху принес извинения премьеру Катара за недавний удар по ДохеДругие страны
20:38
Делегация Катара едет в Белый дом, где сейчас находится НетаньяхуДругие страны
20:33
Оборонный бюджет Польши в 2026 году составит около $55 млрдДругие страны
20:19
Испания запретила США использовать совместные базы для переброски оружия в ИзраильДругие страны
20:17
Минобразования разрабатывает чат-бот для школьников - ЭКСКЛЮЗИВНаука и образование
20:14
Президент Северного Кипра высоко оценил миротворческие усилия АзербайджанаВнешняя политика
20:13