Два человека погибли в результате ДТП в Армении
В регионе
- 12 февраля, 2026
- 09:23
В Армении два человека погибли в результате ДТП на трассе Алашкерт-Армавир.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает МВД страны.
Недалеко от села Норапат столкнулись автомобили марки Nissan и Ford, в результате они слетели с проезжей части. Водитель Nissan скончался на месте. До приезда спасателей пассажира Ford увезли в больницу, а водитель скончался на пути в медцентр.
Инцидент произошел вечером 11 февраля.
Последние новости
09:39
В Южной Корее 180 военных признаны соучастниками попытки ввести военное положениеДругие страны
09:23
Два человека погибли в результате ДТП в АрменииВ регионе
09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2026)Финансы
09:10
Цены на нефть выросли на фоне напряженности между США и ИраномЭнергетика
09:07
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.02.2026)Финансы
08:42
Спикер парламента Кыргызстана подал в отставкуДругие страны
08:24
На ряде дорог Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:13
Главы МИД Китая и Венгрии обсудили экономические проекты и УкраинуДругие страны
07:54