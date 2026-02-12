Два человека погибли в результате ДТП в Армении

В Армении два человека погибли в результате ДТП на трассе Алашкерт-Армавир.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает МВД страны.

Недалеко от села Норапат столкнулись автомобили марки Nissan и Ford, в результате они слетели с проезжей части. Водитель Nissan скончался на месте. До приезда спасателей пассажира Ford увезли в больницу, а водитель скончался на пути в медцентр.

Инцидент произошел вечером 11 февраля.