Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Два человека погибли в результате ДТП в Армении

    В регионе
    • 12 февраля, 2026
    • 09:23
    В Армении два человека погибли в результате ДТП на трассе Алашкерт-Армавир.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает МВД страны.

    Недалеко от села Норапат столкнулись автомобили марки Nissan и Ford, в результате они слетели с проезжей части. Водитель Nissan скончался на месте. До приезда спасателей пассажира Ford увезли в больницу, а водитель скончался на пути в медцентр.

    Инцидент произошел вечером 11 февраля.

    Армения ДТП жертвы
