Цены на нефть выросли на фоне напряженности между США и Ираном

    Энергетика
    • 12 февраля, 2026
    • 09:10
    Нефть подорожала в ходе азиатских торгов в четверг, поскольку сохраняющиеся опасения по поводу геополитической напряженности между США и Ираном привели к тому, что трейдеры заложили в цены более высокую премию за риски.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Рынки также анализировали некоторые признаки укрепления экономики США, хотя резкое увеличение запасов нефти в США ограничило более значительный рост.

    Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4% до $69,64 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть WTI - на 0,4% до $64,74 за баррель.

    Хотя Иран и США заявили о некотором прогрессе в переговорах, проведенных в выходные, по-прежнему не было достигнуто окончательного соглашения по ядерной деятельности Тегерана, что держит рынки в напряжении.

    Другие сообщения также показали, что Вашингтон рассматривает возможность захвата нефтяных танкеров, перевозящих иранскую нефть, в то время как встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не дала четких сигналов.

    Рынки обеспокоены тем, что любая военная эскалация на Ближнем Востоке нарушит производство и поставки в богатом нефтью регионе.

    Oil prices rise amid US-Iran tensions
