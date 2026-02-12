Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Цена азербайджанской нефти превысила $72

    Энергетика
    • 12 февраля, 2026
    • 09:50
    Цена азербайджанской нефти превысила $72

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,06 или 1,49% - до $72,2.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила $73,12.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $1,13 или 1,65% - до $69,78 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan neftinin qiyməti 72 dolları keçib
    Azerbaijani oil price in global market surpasses $72
    Лента новостей