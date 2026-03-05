КСИР ударил по дата-центру Amazon в Бахрейне
- 05 марта, 2026
- 04:04
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на крупнейший центр обработки данных американской компании Amazon на Ближнем Востоке, расположенный в Бахрейне.
Как передает Report, об этом пишет агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.
Как указано в заявлении, удар был нанесен беспилотниками. В КСИР добавили, что центр обработки данных использовался для поддержки "военной и разведывательной деятельности противника".
1 марта КСИР атаковал дата-центр Amazon Web Services (AWS) в Дубае. Начался пожар, произошло отключение электричества. В компании подтвердили выход одного из центров из строя. 3 марта газета New York Times сообщила, что в ходе атак были повреждены два объекта AWS в ОАЭ и один в Бахрейне.
